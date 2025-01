Inzaghi: “L’Inter vuole la Supercoppa. Atalanta? I precedenti non…”© .

Giusto il tempo di brindare al nuovo che per l' Inter , e non solo, è già il momento di tuffarsi nel nuovo con il primo match del 2025. La sfida non è una qualsiasi perché in Arabia Saudita, a Riad per la precisione, i nerazzurri scenderanno in campo per affrontare l' Atalanta di Gasperini nella semifinale di Supercoppa Italiana. Subito un big match per aprire il nuovo anno nel migliore dei modi e gli obiettivi per l' Inter non sono mai cambiati: "Sono identici a quelli di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa" ha sottolineato il tecnico piacentino in conferenza.

Inzaghi, conferenza Inter-Atalanta

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza della sfida: "Puntiamo sempre al massimo, rappresentiamo l'Inter e in questo momento l'obiettivo è di vincere più partite e trofei possibili. Partendo proprio dal prossimo, ovvero la Supercoppa". Sulla sfida contro l'Atalanta: "Entrambe stiamo facendo un ottimo percorso, sia in A che in Champions. Loro sono da anni ai massimi livelli ed è già un grande successo. Ci vorrà una grande Inter perché affronteremo un avversario ostico e in salute. Le insidie sono dietro l'angolo e noi lo sappiamo bene".

L'allenatore ha continuato parlando delle assenze: "In questo momento abbiamo qualche difficoltà a livello numerico con i difensori: Acerbi (l'Inter intanto guarda al futuro per il sostituto) e Pavard sono rimasti a casa e speriamo di riaverli nella prima metà di gennaio. Anche Di Gennaro non è presente per un problema alla mano. Il resto del gruppo sta bene". Sulla Supercoppa: "Per noi che siamo i detentori del titolo da tre anni rappresenta un obiettivo molto grande. Altri tre club, però, hanno lo stesso obiettivo dell'Inter e incontreremo delle difficoltà già a partire dalla sfida contro l'Atalanta". A chiudere ha parlato dei precedenti: "Non vanno in campo e non portano punti. Quest'anno ci siamo incontrati a mercato ancora aperto e loro avevano tante defezioni. Da lì sono cresciuti e sono arrivati dove sono. Servirà la miglior Inter per raggiungere la finale".