Le parole di Marotta

"L'Atalanta non è più un'outsider, è un ciclo partito qualche anno fa e che sta dimostrando coi fatti di essere adatta al ruolo. Sono forti società, allenatore e giocatori. Sono orgoglioso che il calcio rappresenti un patrimonio della nostra italia. Rappresentare il made in Italy fuori dal contesto casalingo è un orgoglio, stasera sarà uno spot per il nostro sport". Marotta ha concluso così il suo intervento parlando della maglia consegnata a Ibrahimovic: "Abbiamo fatto una battuta, eravamo all'ambasciata e tutti hanno dato le maglie agli avversari. E' stata una cosa bella, piacevole e simpatica. La battuta? Eravamo fermi aspettando le foto ma non abbiamo fatto nessuna ironia, c'era soddisfazione e sorriso".