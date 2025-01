Inzaghi, Inter mai così e allarme Thuram: "Non so se ci sarà in finale"

Inzaghi su Juve-Milan

"Stasera abbiamo avuto un atteggiamento ottimo, abbiamo messo corsa, aggressività, determinazione - ha aggiunto in conferenza stampa - . Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, sappiamo di aver fatto un piccolo passo ma sappiamo che quello importante sarà in finale. Vincere la Supercoppa è diventato molto più importante che in passato, fare due gare in 3-4 giorni è molto difficile. Mkhitaryan e DeVrij? Assolutamente tanto, se penso a De Vrij è un giocatore fortissimo, come per esempio Acerbi che sta mancando. Stasera avrei voluto farlo riposare, ma avevo Bastoni un po' affaticato, senza allarmi, ma ho preferito toglierlo. Chi sceglierei fra Juve e Milan? Fortunatamente ho fatto tante finali grazie a questi ragazzi. Ho vinto e perso contro allenatori nuovi, a volte contro allenatori che erano lì da tempo. Per me è indifferente. Lautaro? Per me Lautaro ha fatto una grande gara, da elogiare. Poteva fare gol, diciamo che ha trovato in alcune occasioni Carnesecchi che ha fatto un paio di miracoli. Anche Thuram nel primo tempo ha fatto grandissimo lavoro, come Taremi nel secondo. Thuram non si sentiva libero per un problema all'adduttore, ho preferito cambiarlo subito che non aspettare cinque minuti per evitare di giocarmi uno slot. Cosa cambierei in finale? Lo vedremo nei prossimi giorni, penso alla finale dell'anno scorso quando ho spostato Acerbi sul centrosinistra. Da allenatore sono tranquillo perché ho la fortuna di avere un grande gruppo. Cercheremo di recuperare e poi vedremo. Abbiamo un grande gruppo", ha concluso Inzaghi.