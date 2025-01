L’Inter si scatena, azzanna e punisce: alla scoperta di uno dei grandi segreti

MILANO - Chiamatela zona (Simone) Inzaghi. Dalla zona Cesarini, a quella in cui la squadra nerazzurra si scatena e mette ko gli avversari. Una zona ben delineata nel tempo: fra il primo e il 15’ minuto del secondo tempo. In quei frangenti, l’Inter azzanna e punisce, come se al rientro dagli spogliatoi i giocatori nerazzurri abbiano nuove energie. Un atteggiamento implacabile, spesso determinante per portare dalla propria parte risultato e di conseguenza l’esito delle partite. Nei primi quindici minuti della ripresa l’Inter di Inzaghi, in quattro competizioni, ha segnato ben 14 gol sui 56 messi a referto da agosto a oggi, 15 se vogliamo considerare la seconda rete di Denzel Dumfries contro l’Atalanta, visto che il pallone si è insaccato al minuto 60 e 1 secondo. Di fatto, il 27% delle reti stagionali. Sintetizzando: l’Inter segna un terzo dei suoi gol nel primo quarto d’ora delle partite dopo l’intervallo. E come detto, spesso sono reti decisive.