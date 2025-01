De Vrij allontana gli arabi: vuole rimanere all’Inter

Stefan De Vrij vuole tenersi stretta la maglia nerazzurra ancora a lungo. Tra le note più positive delle ultime settimane in casa interista c’è la rinascita del centrale olandese, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Rendimento elevatissimo e ottime prestazioni in serie che hanno acceso l’interesse di diversi club nei confronti del difensore olandese. In particolare dal mercato arabo, dove un paio di formazioni sarebbero pronte a mettere sul piatto un ricco stipendio per portarlo a giocare nel campionato saudita. Avance importanti che per il momento il numero 6 nerazzurro ha declinato nuovamente dopo il no dell’estate 2023. De Vrij, infatti, sente di poter essere ancora protagonista ai massimi livelli in Europa. Se ne è accorto anche un suo vecchio conoscente ed estimatore di lunga data come Antonio Conte . I due insieme avevano conquistato nel 2021 lo Scudetto numero 19 della storia interista. In quella squadra De Vrij era titolare fisso e veniva considerato alla stregua di un insostituibile dal tecnico leccese.

De Vrij vuole solo l'Inter

Una stima profonda che aveva indotto il Napoli a sondare il terreno a dicembre per completare la propria batteria di centrali, trovando però la porta chiusa. L’Inter, infatti, intende puntare ancora sull’ex laziale. Motivo per cui De Vrij non ha voluto prendere in considerazione l’opzione napoletana, con gli azzurri che hanno virato con decisione sullo juventino Danilo. Insomma, avanti tutta tra l’Inter e il classe 1992. Alla faccia di chi parlava di possibile crisi del settimo anno. Stefan, infatti, è sbarcato a Milano nell’estate 2018 e ci rimarrà almeno un’altra stagione. Obiettivo 300 presenze (è attualmente a quota 255 con 11 gol segnati). Marotta e Ausilio, infatti, hanno già comunicato all’entourage del difensore che sarà esercitata l’opzione di rinnovo fino al 2026.

Si riflette sul futuro di Acerbi

Una mossa diventata necessaria - oltre che per il rendimento dell’olandese - alla luce del Mondiale per Club che vedrà protagonista l’Inter a giugno. Da non escludere, però, che nei prossimi mesi si possa discutere di un prolungamento biennale. Questo De Vrij resta un punto di forza della squadra di Inzaghi, che lo conosce bene e lo apprezza dai tempi della Lazio. A proposito di pupilli dell’allenatore piacentino: i guai fisici di questa stagione e la carta d’identità un po’ ingiallita (compirà 37 anni a febbraio) impongono delle riflessioni su Acerbi. Il futuro dell’ex Sassuolo resta tutto da decifrare a fine stagione. Non è un mistero, infatti, che l’Inter si guardi intorno per ringiovanire la rosa nel reparto arretrato: monitorati in vista dell’estate Hien (Atalanta), Gila (Lazio), Bijol (Udinese) e Scalvini (Atalanta). Chi arriverà, però, vedersela ancora con De Vrij per prendersi il posto da titolare.