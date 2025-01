"Marotta sapeva, parlavo sempre con l'Inter": Beretta shock, il pentito parla

Andrea Beretta , capo ultrà della Curva Nord dell'Inter in carcere con l'accusa di omicidio, è stato di nuovo interrogato dal pm di Milano Paolo Storari il 20 dicembre scorso. E in quella circostanza Beretta ha riconosciuto decine di ultrà nerazzurri, guardando le loro foto su due album della polizia e specificando il loro ruolo, di semplici tifosi o di "azionisti", ovvero persone che avevano partecipato a scontri e ad azioni violente. Lo ha anticipato questa sera il Tg3. Durante l'interrogatorio, Beretta ha confermato che interloquiva regolarmente con la società nerazzurra pur avendo il Daspo, di cui sarebbe stato a conoscenza il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta , e la sorveglianza speciale. Tutti, ha detto il capo ultrà arrestato per aver ucciso a settembre Antonio Bellocco, sapevano che dietro la società "We are Milano" (che si occupava di merchandising) c'era lui. La parte finale dell'interrogatorio è stata dedicata agli scontri fra tifoserie, che avvenivano tutti - ha spiegato Beretta - con il consenso dello stesso capo ultrà interista e del capo ultrà milanista Luca Lucci.

La foto che imbarazza l'Inter e Marotta

A corredo delle dichiarazioni del pentito arriva anche dai social una foto datata 2020, con Marotta già stabilmente punto di riferimento del club nerazzurro. Ristorante importante nel centro di Milano e Beppe si ritrova in mezzo agli Ultras, abbracciato da Beretta: l'immagine sancisce quanto potere avesse la Curva Nord già allora e quanto fosse legata a doppio filo con la società e mette ovviamente oggi in grande imbarazzo tutte le figure dirigenziali, presidente in primis.

"Ferdico mi diceva di tenere Bellocco con noi"

"Dopo che Antonio subentra in questa dinamica, logicamente vuole essere al nostro fianco in questo. C'aveva visto lungo". Lo ha messo a verbale lo scorso 22 novembre l'ex capo ultras dell'Inter, Andrea Beretta, oggi collaboratore di giustizia nel primo interrogatorio reso con i pm della Dda, Alessandra Dolci e Paolo Storari, di Milano e la Squadra mobile in riferimento ad Antonio Bellocco, l'erede dell'omonimo clan ucciso dallo stesso Beretta il 4 settembre con una ventina di coltellate a Cernusco sul Naviglio. "Marco (Marco Ferdico, ndr) mi dice 'Guarda che è meglio che lo teniamo con noi, così almeno quando si presenta qualcuno di qualche famiglia di quelle cose se ne occupa lui'", spiega Beretta parlando agli inquirenti sulla decisione di far entrare il 36enne nel gruppo al vertice della Curva Nord nerazzurra. Nel colloquio in carcere la procuratrice aggiunta Dolci chiede, sempre parlando di Bellocco: "L'avete assoldato come vostro socio per avere la protezione nei confronti di pretese di eventuali altre famiglie calabresi?". "Sì, l'idea era quella", risponde Beretta.