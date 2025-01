Inzaghi, missione Supercoppa: "Sappiamo cosa fare. Juve? Aveva tutto in mano..."

Dopo aver battuto l' Atalanta in semifinale, l' Inter si sta preparando al derby contro il Milan a Riyad che assegnerà la Supercoppa Italiana . Alla vigilia della gara, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dell'importanza della partita: "Sarebbe la quarta Supercoppa consecutiva all'Inter, la terza a Riyad. Negli ultimi anni ha ancora più valore, perché vincere in due partite ravvicinate in quattro giorni ti dà una soddisfazione ancora maggiore. Troveremo un avversario di valore che avrà la nostra stessa voglia".

Inter, Inzaghi: "Thuram? Non voglio rischiare"

L'allenatore nerazzurro ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Marcus Thuram: "Intanto vediamo come andrà l'allenamento di oggi, cercherà di allenarsi ma quando torneremo avremo sei partite in diciotto giorni. Non prenderemo rischi e valuteremo. Leao è un giocatore importante come ne abbiamo anche noi, vedremo domani sera chi sarà in campo. Il Milan l'abbiamo guardato e lo guarderemo oggi, sapendo che ci concentreremo su quello che dobbiamo fare noi. Ha una rosa di qualità, con giocatori di gamba e di strappo. Abbiamo analizzato il derby di andata, anche se c'era un altro allenatore, e la partita in semifinale contro la Juventus. Sappiamo cosa dovremo fare, dovremo essere bravi noi a gestire la palla quando l'avremo".