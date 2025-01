Sincerità Lautaro: "Il mio peggior momento". Poi il commento su Juve-Milan

Inter, Lautaro: "Vogliamo togliere il trofeo al Milan"

Lautaro ha poi sottolineato ancora l'importanza di questo derby: "Credo che abbiamo recuperato le energie anche se manca ancora un giorno e due allenamenti. Stiamo bene come gruppo e come squadra, affrontiamo il Milan che è l'unica che ci ha battuto in campionato. Sarà una sfida bella da giocare, prepareremo la gara per toglierli qualcosa. Giocare in Arabia Saudita? Non ci saranno i tifosi come a San Siro, però noi pensiamo alla gara, a fare bene e a vincere la partita che è quello che vogliamo. Venire a giocare qui è stato importante in passato ed è stato importante aver vinto la coppa. È bello, sono riuscito a fare gol in due finali giocate qui. Domani ci sarà la terza e sarà un derby, è importante prepararla bene perché con l'Atalanta è stata una partita fisica. Sono sicuro che faremo una grande gara".