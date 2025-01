Conceicao: "Inter con un giorno di riposo in più. Io fortunato con la Juve?"

Spazio quindi alle condizioni di Rafael Leao : "Ci alleniamo nel pomeriggio e valutiamo. Sicuramente non ha 90 minuti, ma vedremo se potrà giocare o meno. Se ho parlato con il nutrizionista del Milan ? Sì, è una persona importante per la nostra squadra. Dò peso a tutti i dettagli, i giocatori hanno bisogno di stare al 100%". Poi sul suo inizio al Milan e il colpo di fortua avuto con l'autogol contro Juve : "La fortuna non arriva se non lavori, poi serve ed è normale. La fortuna arriva se hai talento, se sei serio, se hai tanta voglia. Anche al lotto se resti a casa e preghi non lo vinci. Dobbiamo impegnarci".

Milan, Coceicao: "Inzaghi? Gli stringerò la mano"

Conceicao è poi tornato sulle tensioni con Inzaghi dopo Porto-Inter del 2023: "Sicuramente gli stringerò la mano. Ci sono episodi che capitano in partita, c'è sempre rispetto. Siamo uomini di calcio, abbiamo giocato insieme e ci vogliamo bene. Sarà mio amico sia prima che dopo la partita. Passato in comune con Eriksson? Aveva una relazione fantastica con i giocatori, non l'ho visto mai arrabbiato, diventava rosso. Ho Sven nel cuore e tutti i giocatori di quella squadra. Ho avuto Sacchi e Malesani, amo l'Italia e la giudico la mia seconda casa perché sono arrivato da giovane e ho vissuto tempi meravigliosi. È un piacere e un onore essere arrivato in Italia ad allenare una squadra storica come il Milan".

Milan, Reijnders: "Lo spirito c'è sempre stato"

Dopo Conceicao, anche Tijjani Reijnders ha parlato in conferenza stampa: "Nel primo tempo contro la Juve non siamo stati abbastanza aggressivi nel pressing e non prendevamo rischi con la palla. Nella ripresa abbiamo dimostrato che potevamo fare di più, creando più occasioni. Possibile primo trofeo con il Milan? È una grande opportunità, sarebbe bello e devo giocare come se fosse la mia ultima partita. Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi dovremo pensare al campionato e alla Champions League. E' una buona possibilità di cambiare le cose perché lo spirito c'è sempre stato. Penso che dobbiamo guadagnare sempre più fiducia e battere la Juve ci ha dato una bella spinta in tal senso. Dobbiamo sentirci come una famiglia e quello è stato un bel segnale". Infine sull'incontro con Pioli: "È stato bello, abbiamo scherzato. Avete visto cosa mi ha detto, per me è stata una buona stagione anche se ho avuto meno occasioni di andare in porta. Quest'anno gioco più avanti".

