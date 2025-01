Marotta a Beretta: “Andrea, mi raccomando…”. Ultras-Inter legati a doppio filo

Inter, Beretta svela: "Marotta sapevo che avevo il daspo"

L'edizione odierna de La Repubblica riporta l'ultimo interrogatorio di Andrea Beretta davanti ai pm Storari e Ombra dello scorso 20 dicembre presso la Procura di Milano. L'ex capo ultras dell'Inter ha parlato così dei suoi rapporti con Beppe Marotta: "L’ho incontrato quando ci sono state delle contestazioni, ci siamo beccati. Magari eravamo sotto la sede, 'Andrea, mi raccomando non fate casino.. tenete…'. La contestazione ci sta magari per gli acquisti che non andavano". Delle conversazioni avvenute in un periodo in cui Beretta era già gravato da sorveglianza speciale e da Daspo: "Quindi Marotta ha interloquito con lei sapendo che lei era sottoposto a Daspo?", chiedono gli investigatori. "Sì, certo", risponde l'ultrà. Beretta è in carcere dallo scorso settembre per l'omicidio di Antonio Bellocco, l’uomo della ‘Ndrangheta portato al vertice della curva un anno fa dall’altro capo ultrà Marco Ferdico.