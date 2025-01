Inzaghi, Lautaro e Dimarco, l'amarezza del ko Inter: "Non resta niente"

Lautaro amaro: "L'Inter ha smesso di giocare dopo il 2-0"

Alla vigilia aveva ammesso che sta vivendo il momento peggiore della sua carriera, ma Lautaro Martinez al tramonto della prima frazione di gioco aveva sbloccato il match siglando il nono gol nel derby: "Resta come positivo magari il primo tempo e nel secondo siamo usciti in modo corretto, poi dopo il 2-0 l'Inter ha smesso di giocare con quell'intensità avuta fino a quel momento. In questo tipo di partite questa cosa la paghi". A chi dice che il Milan ha avuto maggior fame dell'Inter, il Toro risponde: "In una finale la fame c'è sempre, poi noi abbiamo avuto qualche occasione dopo lo 0-2 con Mkhitaryan, Frattesi e anche la mia. Non siamo stati bravi a gestire i momenti e abbiamo perso la gara. Non so se meritatamente, ma il Milan non ha smesso di crederci e sicuramente merito loro". L'attaccante di Bahia Blanca non riesce a spiegare cosa sia successo durante il corso della sfida: "Sicuramente l'attenzione. Sapevamo che la ripartenza è l'arma più forte del Milan. Non siamo stati bravi anche nelle marcature e davanti abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita ma non le abbiamo sfruttate".