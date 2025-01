Barella, è caso Inter: rischia il rosso, saltano i nervi, insulti alla panchina

Gli episodi visti sono tanti: oltre ad essere già intervenuto nell'alterco tra Leao e Bisseck , Barella ha protestato in maniera plateale per un fischio non ricevuto in proprio favore quando è stato atterrato da Thiaw . Per l'arbitro non c'era fallo e il centrocampista non l'ha presa proprio benissimo, diventando una furia nei confronti del direttore di gara: la scena di lui a muso duro, a pochi centimetri dal viso di Sozza a mo' di minaccia, era di quelle che sono serenamente punibili da regolamento con il giallo, che gli sarebbe costato l'espulsione.

Inzaghi infatti, come suo solito, lo ha sostituito e il nervosismo di Barella non si è placato al momento della sostituzione: lasciato il posto a Frattesi, uscendo ha indicato un elemento della panchina interista urlandogli contro in maniera veemente per un motivo non ben definito, anche se all'apparenza la motivazione sembrerebbe non essere stata il cambio in sé. Al triplice fischio il centrocampista è andato nuovamente a colloquio con Sozza, probabilmente per chiarire determinate situazioni avvenute in campo.