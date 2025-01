Rifondazione Inter con Hien, Castro e Nico Paz. Ed è sfida al Milan per Ricci

Inevitabile conseguenza dei tanti infortuni che stanno condizionando la stagione ’24-25 sarà quella di svecchiare una rosa forte, ma chilometrata. Marotta , Ausilio e Baccin , seguendo le direttive di Oaktree , hanno già iniziato a tessere la tela. Questo era il mese in cui defi nire i dettagli per bloccare e ingaggiare i futuri parametri zero, ma gli over 30 con ingaggi importanti oggi non sono i target richiesti. Si cercano giocatori Under 25-26 o più giovani, di prospettiva, con stipendi sostenibili. Non ci sarà una rivoluzione come nell’estate 2023, quando arrivarono dodici giocatori nuovi per inseguire la seconda stella; ma una rifondazione...verde sì. Serviranno rinforzi e ritocchi in tutti i reparti e chiaramente le eventuali uscite (in basso parliamo di Frattesi) indirizzeranno le scelte. Di sicuro servirà un difensore centrale, una mossa che il club avrebbe voluto fare già la scorsa estate, ma non c'erano i fondi per sfidare il Napoli su Buongiorno .

Gli obiettivi di mercato

Oggi gli obiettivi principali sono a Bergamo - Hien in primis, ma si guarda al ritorno di Scalvini -, però vengono monitorati anche Bijol (Udinese) e Gila (Lazio). Sulle fasce potrebbe servire un vice Dumfries e si guarda sempre all'Olanda, al 21enne Rensch dell'Ajax attualmente ancora in scadenza a giugno. A centrocampo servirà una mezzala più vicina all'idea di calcio di Inzaghi e non è da escludere il derby col Milan per Samuele Ricci del Toro: oggi i rossoneri sono più avanti, ma con i soldi di Frattesi...A inizio stagione l'Inter ha seguito anche Belahyane del Verona come possibile vice-Calhanoglu, una pista però oggi fredda, anche se molto passerà dal futuro di Asllani.

Nico Paz nel mirino di Marotta

Il vero colpo sulla trequarti - con possibili ripercussioni sul centrocampo - è però Nico Paz del Como: l'argentino, anche tramite il feeling personale con la famiglia di Zanetti, è corteggiato da settimane e l'Inter sta già lavorando ai fi anchi del Real Madrid (che lo ricomprerà) per l'estate. Paz potrebbe completare anche il reparto off ensivo come seconda punta di qualità, ma per rimpiazzare i partenti Arnautovic e Correa, occhio a Castro del Bologna, valutato come una sorta di nuovo Lautaro. PEREZ E SILVETTI PER L’U23? A proposito di argentini, l'Inter sta osservando i profi li di due ragazzi del Newell's Old Boys: Tomas Perez (mediano classe 2005) e Mateo Silvetti (ala del 2006), buoni anche per la futura Under 23 del club. Sempre restando a giovanissimi, sono in calo le quotazioni del centrale Bah del Valladolid: il difensore sembra destinato alla Premier già in questo mese.