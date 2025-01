Calhanoglu, infortunio alla coscia: le condizioni e il comunicato Inter

Dopo la cocente sconfitta contro il Milan, in casa Inter piove sul bagnato. Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità sull'infortunio di Calhanoglu. Per il turco escluse lesioni muscolari, ma le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. All'assenza del centrocampista, costretto a lasciare anzitempo la finale di Supercoppa, si è aggiunta quella dell'attaccante nerazzurro Correa. Di certo non un momento particolarmente positivo per Simone Inzaghi, che è alle prese anche con qualche nervosismo di troppo.