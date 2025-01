Infortuni e mal di pancia: Inter, per Inzaghi è il momento più duro

La vigilia più dura dall’estate 2023. Da diciotto mesi, ovvero dal post Manchester City-Inter, giorno zero della cavalcata nerazzurra verso la seconda stella arrivata nell’aprile 2024, Simone Inzaghi non viveva una settimana del genere. Il ko rocambolesco a Riad nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan ; un’infermeria che continua a riempirsi; il mal di pancia di Frattesi ad agitare le acque di un mercato di gennaio che sembrava dover passare senza colpo ferire; l’ingombrante ombra dell’inchiesta della Procura di Milano sugli ultras che lo vede fra gli intercettati, con le sue dichiarazioni nell’interrogatorio di ottobre emerse proprio negli ultimi giorni, questione che preoccupa non poco il club in vista dell’indagine aperta dalla Procura della Figc .

L'infermeria dell'Inter

Un mix di eventi che non può che aver rovinato l’inizio di 2025 del tecnico piacentino che di certo, dopo pochi minuti della ripresa di Inter-Milan, tutto pensava, fuorché di vivere giorni del genere. L’Inter oggi in Laguna contro il Venezia affronterà un pomeriggio delicato (a proposito, i nerazzurri tornano a giocare una gara di campionato alle ore 15 dopo quasi quattro anni, l’ultima volta fu Inter-Udinese 5-1 del 23 maggio 2021, giorno dei festeggiamenti del 19° scudetto vinto con Conte in panchina). Di fronte avrà una squadra che nonostante la classifica deficitaria è viva e che nella gara d’andata a San Siro mise in difficoltà Lautaro e compagni, grazie anche all’entusiasmo dei due giovani ex Filip Stankovic e Oristanio. Inzaghi, con l’intervento anche del presidente Marotta, in quel di Appiano ha lavorato molto sulla testa dei giocatori al rientro dall’Arabia, facendo capire quanto sia importante per l’Inter vincere oggi. Non sarà semplice anche perché fra infortuni, acciaccati ed elementi da far rifiatare, oggi i campioni d’Italia schiereranno solo cinque giocatori dell’undici tipo. Ancora assente Acerbi (tornerà a disposizione la prossima settimana), da Riad sono tornati ko Calhanoglu (si spera di averlo col Bologna mercoledì), Bisseck e Correa. In più venerdì ha accusato un affaticamento Mkhitaryan che domani si sottoporrà agli esami.

Inzaghi può toccare ferro

Thuram, che si era fatto male in Arabia nella semifinale contro l’Atalanta, non verrà rischiato e comincerà dalla panchina, lasciando spazio a Taremi, così come Dimarco inizialmente rifiaterà per evitare guai. Fra i ricambi si rivedrà Pavard, fuori da fine novembre. La difesa quindi rimane in apnea - Darmian giocherà da braccetto destro, De Vrij e Bastoni dovranno stringere ulteriormente i denti -, ma anche il centrocampo è in sofferenza, con Asllani, reduce dalla brutta prova contro il Milan, chiamato a una reazione di carattere in cabina di regia. Al posto di Mkhitaryan ci sarà Zielinski, a conferma di come Frattesi per Inzaghi resti un “piano B”, il ché non farà passare il bruciore di stomaco del romano. L'allenatore nerazzurro ha però dei motivi per pensare positivo. Da Manchester City-Inter 1-0 del giugno 2023, la sua squadra ha perso sette partite e nella gara successiva ha sempre vinto tranne che in un'occasione, Inter-Napoli 1-1 del 17 marzo 2024 dopo il ko di Madrid contro l’Atletico in Champions. Vista l'aria che tira, Inzaghi può toccare ferro...