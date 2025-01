Frattesi via? Inzaghi fa chiarezza. E su Calhanoglu e Acerbi verso Bologna...

Venezia-Inter, parla Inzaghi

"Non era semplice per noi dopo la sconfitta in finale, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Siamo venuti qui con diverse assenze, stanchi e acciaccati. Se non chiudi le partite può succedere di tutto, anche se nell'occasione del Venezia c'era fallo su Frattesi. Abbiamo trovato anche un ottimo Stankovic, ma abbiamo vinto ed era quello che volevamo" - ha spiegato Inzaghi ai microfoni di Dazn. Poi ha proseguito: "Critiche eccessive? L'Inter fa notizia quando perde, quindi vuol dire che siamo migliorati tanto, non prendo questa cosa in modo negativo. L'ultima sconfitta brucia per come è avvenuta, ma non cerchiamo alibi. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma il nostro andamento è ottimo. Ora avremo tante partite in pochi giorni e i ragazzi sapranno cosa fare, lasciamo le pressioni al di fuori". Su Frattesi: "Conto tantissimo su Davide, si è detto tanto su di lui, ma è pienamente dentro il progetto. Oggi è entrato benissimo e deve continuare così, vorrebbe più spazio, ma sa che ci sta la concorrenza. Io sono contento". Su Asslani: "Lui è stato tanto bistrattato, anche in Supercoppa si è parlato di lui in modo negativo, ma in occasione del gol aveva subito un fallo chiaro. Oggi ha fatto bene". Poi ha concluso: "Chi recupero per il Bologna? Per Calhanoglu e Acerbi c'è qualche speranza, Mkhitaryan lo valuteremo domani. L'obiettivo è quello di portare avanti più giocatori possibili. Oggi ho preferito non rischiare subito Thuram e la cosa positiva è il rientro di Pavard".