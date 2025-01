Mkhitaryan, Inzaghi tira un sospiro di sollievo: l'esito degli esami

Non conosce soste il lavoro dell'Inter perché, dopo le fatiche di Supercoppa e la vittoria sul Venezia, la squadra di Inzaghi è tornato sul campo di Appiano per preparare la sfida contro il Bologna. Il tecnico è alle prese con alcune assenze importanti come quelle di Acerbi e Bisseck in difesa o di Calahnoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo. Proprio sull'armeno sono arrivate novità per quanto riguarda il fastidio muscolare accusato nei giorni scorsi e che lo hanno tenuto ai bix per la trasferta del Penzo.