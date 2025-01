Frattesi, triplo problema Inter. Si valuta la pista Cristante

MILANO - Il mal di pancia di Davide Frattesi ha provocato un triplo problema all’Inter. Il primo riguarda il mercato, con i vertici dei nerazzurri convinti di trascorrere la finestra invernale tranquilli, senza dover affrontare, né risolvere, possibili complicazioni di una rosa che in Viale della Liberazione consideravano - e considerano tuttora - a posto così. Di fatto la valutazione comunque importante di Frattesi - i famosi 45 milioni di euro - permetterebbe alle casse societarie di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza visto che l’ex Sassuolo pesa “soli” 22 milioni, ma viste le tempistiche ristrette di una finestra trasferimenti sicuramente più frenetica rispetto a quella estiva, esiste il rischio di non sostituire come si dovrebbe il venticinquenne. A gennaio infatti è difficile che qualsiasi club si privi dei propri migliori calciatori, se non a fronte di un’offerta irrinunciabile. Discorso che vale per Ricci, il primo candidato sulla lista nerazzurra per la mediana che sarà, ma anche per altri eventuali profili. Ergo, per evitare oggi di sbagliare si potrebbe pure cercare di tamponare il problema accettando una seconda, se non terza, scelta, vedi Cristante, con la consapevolezza però che non accenda davvero gli entusiasmi milanesi. L’ex Benfica e Atalanta ha dalla sua esperienza, capacità e un contratto nemmeno così oneroso, per un’operazione che comunque tecnicamente sarebbe in prestito e slegata da quella di Frattesi. In più il calendario dell’Inter con due decisive partite in Champions League certifica come il tutto possa eventualmente essere concluso solo a fine mese, se non a inizio febbraio. Ciò significa che Davide intanto dovrà dare il suo apporto ai nerazzurri e qui arriva il secondo problema di queste settimane, ossia le ultime prestazioni non così di alto livello da parte del nazionale azzurro.