Koopmeiners, banconote e insulti in Atalanta-Juve: la decisione del Giudice Sportivo

Morata e Inzaghi: un turno di stop

Un turno di squalifica per Alvaro Morata (Milan) che quindi salterà il big match di sabato a Torino tra Juventus e Milan dopo l'ammonizione (quinta sanzione) ricevuta nel match vinto dai rossoneri a Como. Per il Milan una partita con tanti ammoniti ma nessun diffidato, nell'ordine: Rafa Leao (seconda sanzione), Yunus Musah (seconda sanzione), Isma Bennacer (prima sanzione), Malick Thiaw (prima sanzione), Alejandro Jimenez (prima sanzione).

In casa bianconera prima sanzione (ammonizione) per Samuel Mbangula e per Alessandro Gatta (operatore sanitrio) mentre tra i tecnici un turno di stop per Simone Inzaghi che non siederà in panchina per la partita tra Inter ed Empoli in programma domenica sera.