Arnautovic degradato e Taremi a secco: Inter, dopo Thuram-Lautaro il nulla

MILANO - Edin Dzeko non è un erede di Béla Guttmann e non ha lanciato nessuna maledizione contro l’Inter. Certo è che da quando Beppe Marotta - a malincuore - ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza perché era ormai diventata “tossica” la convivenza con Romelu Lukaku , Simone Inzaghi non ha più avuto tre attaccanti titolari nel vero senso della parola. Quell’anno - stagione 2022-23 - proprio la staffetta tra Dzeko e Lukaku al fianco dell’intoccabile Lautaro fu la chiave per arrivare fino alla finale di Champions poi persa a Istanbul proprio perché Big Rom graziò il Manchester City sbagliando l’impossibile sotto porta, come più volte candidamente (o perfidamente?) ammesso da Pep Guardiola . In estate, è storia, Lukaku promise amore eterno all’Inter e l’Inter decise di non rinnovare il contratto a Dzeko puntando su un profilo più giovane ( Marcus Thuram ) ma poi, dopo il voltafaccia del belga, ha scelto al suo posto Marko Arnautovic , il primo “nuovo Dzeko” che non è lontanamente riuscito a ripetere quanto fatto dal fuoriclasse bosniaco.

Arnautovic degradato, Taremi a secco

La storia si è ripetuta in fotocopia quest’estate: Arnautovic è stato “degradato” nelle gerarchie alla quarta posizione per far spazio a Mehdi Taremi che al Porto, oltre a segnare valanghe di gol (31 nel 2022/23, 11 nell’ultima stagione alquanto tribolata tra Coppa d’Asia, un infortunio agli adduttori e l’ostracismo per il mancato rinnovo), per movenze ricordava proprio Dzeko. Problema è che finora l’iraniano è ancora a zero gol in campionato e con lui a braccetto c’è proprio Arnautovic. Così, anche se sembra quasi paradossale sottolinearlo, l’unico attaccante ad aver segnato una rete in Serie A oltre a Lautaro e Thuram è stato Correa che è pure l’unico giocatore in rosa ad avere il contratto in scadenza a giugno, visto che è tornato alla base con l’etichetta di esubero avendo rifiutato ogni soluzione propostagli dal club. Emblematico quanto accaduto mercoledì con il Bologna, assente Correa per infortunio, Arnautovic è stato l’ultimo a iniziare il riscaldamento (e non è entrato), mentre Taremi - mandato in campo nel tentativo di segnare il gol da tre punti - ha dilapidato almeno un paio di buone occasioni.