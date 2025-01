Inter, allarme centrocampo: Barella si salva, ma la rivoluzione è vicina

MILANO - Inter, c’è un motore da ricaricare. Il reparto che ha fatto le fortune della squadra di Simone Inzaghi , il centrocampo, da molti considerato non solo fra i più forti d’Italia, ma addirittura d’Europa, in quest’ultima fase della stagione sta scricchiolando. Da una parte sotto un aspetto fisico, condizionato dagli stop muscolari di Mkhitaryan e soprattutto Calhanoglu , bloccatosi già quattro volte in stagione; dall’altro dal rendimento non totalmente sufficiente delle alternative, Asllani , Zielinski e Frattesi , ora alle prese con un lieve fastidio muscolare e soprattutto il mal di pancia di mercato. Di fatto, l’unico che sta garantendo un rendimento alto e costante è Barella. L’azzurro è il quarto giocatore più impiegato da Inzaghi in quest’annata con 1.761 minuti. Tre gol realizzati, tutti in Serie A, così come gli assist, 4. Anche Barella ha avuto un infortunio , una distrazione al retto femorale destro che l’ha fermato per una ventina di giorni fra fine settembre e metà ottobre, ma poi c’è sempre stato, tant’è che delle 23 gare giocate, 21 le ha iniziate da titolare. Ma Barella è un unicum. Tutti gli altri compagni di reparto hanno calato le loro prestazioni rispetto al ’23-24. Calhanoglu, per esempio, complici i tanti pit-stop ha segnato di meno (6 gol contro i 10 realizzati dodici mesi fa a questo punto della stagione), ma è mancata soprattutto la sua costanza in regia, uno dei punti di forza dell’Inter inzaghiana.

Mkhitaryan, il tempo passa. Occhio a Calhanoglu

Meglio Mkhitaryan, però il tempo passa anche per lui che il 21 gennaio compirà 36 anni. Per Inzaghi è un insostituibile e probabilmente l’ultimo infortunio è da ritenere figlio di questo suo status da highlander. Mkhitaryan rimane un titolarissimo, ma è ovvio che non potrà esserlo anche nella prossima stagione, il suo impiego andrà misurato. E in fondo la società ci aveva già pensato nell'estate 2023 acquistando Frattesi, sia nell’ultima ingaggiando Zielinski. Ma entrambi si sono dovuti accordare all’eterno armeno. Se l'ex Napoli sta accettando il ruolo di alternativa senza colpo ferire, questo recinto è diventato stretto per Frattesi che da inizio gennaio sta spingendo tramite il suo agente per un trasferimento. L’addio di Frattesi arriverà, se non sarà a gennaio (più Roma che Napoli), sarà in estate quando verranno prese decisioni anche su Asllani. E attenzione anche a Calhanoglu: il turco la scorsa estate era stato cercato dal Bayern, ma la trattativa non decollò per volere nerazzurro.

Adesso, all'alba dei 31 anni (li compirà l'8 febbraio) e dopo tanti acciacchi fisici, una proposta "indecente" sarebbe probabilmente valutata. Dunque, gli addii a centrocampo potrebbero essere almeno due. Al di là dei movimenti attuali sul 19enne argentino Tomas Perez del Newell's Old Boys (si tratta sui 4 milioni più 3 di bonus), sono tre i giocatori oggi principalmente nel mirino. Per il ruolo di regista-mezzala di qualità, il preferito è Samuele Ricci del Torino (ci sarà da battagliare col Milan e... la valutazione da 35-40 milioni di Cairo), ma avanza anche il 21enne Petar Sucic della Dinamo Zagabria (affare per l'estate sui 10-15 milioni, l'Inter vorrebbe bloccarlo il prima possibile). Il grande sogno, però, è Nico Paz del Como (ancora in orbita Real Madrid): lo spagnolo è un trequartista di qualità, ma a Milano sono convinti di poterlo trasformare in un Luis Alberto 2.0, perfetto erede di Mkhitaryan nel ruolo di mezzala.