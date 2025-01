L'Inter torna a vincere e non fa scappare il Napoli di Conte: tris all'Empoli

Dopo il pari interno contro il Bologna, l' Inter torna a vincere in campionato e lo fa in casa contro l' Empoli per 2-1. Secondo gol di fila per Lautaro Martinez che sblocca la gara al minuto 55 mentre un colpo di testa di Dumfries su azione d'angolo al 79esimo regala il raddoppio ai nerazzurri. L'Empoli prova a riaprire il match al minuto 83 con la firma dell'ex Sebastiano Esposito su assist di Henderson ma Thuram chiude i giochi al minuto 88. In classifica, la squadra di Simone Inzaghi (oggi squalificato e sostituito da Farris) torna a -3 dal Napoli capolista mentre l'Empoli resta ancorata al 14° posto a quota 20 punti.

Inter-Empoli 3-1, la cronaca

Nel primo tempo si gioca praticamente solo nella metacampo dell'Empoli ma l'Inter non riesce a tornare negli spogliatoi in vantaggio. Anche a causa di un giropalla spesso prevedibile, i nerazzurri faticano a scardinare il muro eretto dalla difesa toscana. Nonostante le poche occasioni da rete, Lautaro è il più attivo dei suoi e sfiora il gol in due occasioni. Al 14' il capitano interista conclude in rovesciata e costringe Vasquez al miracolo. In seguito, sempre il Toro colpisce anche un legno al 26', non punendo l'errata lettura difensiva di Ismajli. Il secondo tempo ricomincia sulla falsa riga del primo e l'Inter continua a giocare dando poco ritmo alla propria manovra. A sbloccare un match che rischiava di complicarsi, ci pensa Lautaro con una giocata da fuoriclasse. Dopo dieci minuti della ripresa, infatti, l'argentino si carica la squadra sulle proprie spalle e timbra l'1-0, grazie ad uno stupendo tiro a giro dalla distanza. Al'69' scende in campo Thuram che sostituisce Taremi, autore dell'ennesima prova impalpabile. All'80' da calcio d'angolo i nerazzurri raddoppiano con Dumfries, autore di uno stacco imperioso che non lascia scampo a Vasquez. L'Inter è in gestione e la partita sembra chiusa: nel finale il neoentrato Esposito punisce il blackout della difesa interista e fa 2-1. L'Empoli non fa nemmeno in tempo a sognare la rimonta che subito arriva il gol del 3-1, realizzato da Thuram in contropiede.