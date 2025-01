Inter, Acerbi non dà garanzie: occhio al mercato dei difensori 

MILANO - Due partite complete, la prima il 5 ottobre contro il Torino, la seconda - dopo venti giorni di stop per un’elongazione al bicipite femorale sinistro rimedita il 20 ottobre a Roma - il 10 novembre contro il Napoli (per altro ottima). Quindi, il 23 novembre a Verona, un nuovo infortunio, questa volta al bicipite femorale destro. Due ko arrivati, stranamente, dopo i lavori svolti durante le due soste per la nazionali vissute quest’anno ad Appiano Gentile visto che Spalletti non lo ha più convocato in nazionale. Eppure, nonostante il carico di impegni diminuiti e l’operazione svolta a inizio giugno 2024 per risolvere i problemi di pubalgia (perdendo così l’Europeo), Francesco Acerbi negli ultimi tre mesi ha giocato solamente due partite dal primo all’ultimo minuto, diventando sempre più un caso.

Inter, Acerbi è un caso

Il difensore il prossimo 18 febbraio compirà 37 anni e da settimane stenta a ritrovare la giusta condizione. A dicembre quando sembrava poter essere vicino al rientro in gruppo, ha avuto una ricaduta e pure negli ultimi giorni sono emerse difficoltà, con Acerbi che spesso ha svolto lavori personalizzati anziché allenarsi con i compagni. Dopo essere rimasto a Milano durante la Supercoppa italiana a Riad, l’ex Lazio è andato in panchina nelle ultime due gare con Bologna ed Empoli, ma Inzaghi non lo ha fatto entrare. E ieri ha di nuovo svolto una seduta individuale, ponendo un dubbio sulla possibile convocazione odierna per Praga (ci sarà Frattesi, mentre Correa, non in lista Uefa, tornerà in gruppo giovedì per poi essere a disposizione domenica a Lecce). Insomma, in questo momento si fa fatica a poter immaginare Acerbi una presenza fissa nell'Inter di Inzaghi da qui a fine stagione, quando per altro il club potrebbe sfruttare l'opzione in proprio favore e rescindere con dodici mesi di anticipo il contratto in scadenza nel giugno 2026.

Inter, Buchanan in uscita

I dirigenti e Inzaghi da giorni si stanno interrogando e sta crescendo l'idea di provare un colpo last-minute in questo mercato per rinforzare la difesa, magari agevolandolo con l'uscita in prestito di Buchanan (mentre Palacios dovrebbe restare). L'acquisto di un centrale che vada ad affiancare De Vrij sarà sicuramente una priorità in estate, però non è da escludere che la società anticipi l'innesto. Un colpo low-cost, andando a prendere un giocatore in prestito che conosca la Serie A (anche dall'estero con esperienze passate nel nostro campionato), oppure, con l'avallo di Oaktree, anticipare l'investimento previsto a giugno già a gennaio. In questo senso, un nome da tenere monitorato rimane sempre quello di Jaka Bijol dell'Udinese, non fosse altro perché il club friulano, oltre a una classifica relativamente tranquilla, con l'ingaggio di Solet, ha ora in rosa ben sei centrali.