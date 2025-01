Inzaghi: "Destino Inter nelle nostre mani". Lautaro come Adriano: "Un orgoglio"

La gioia di Lautaro: "Sono orgoglioso" "Gli stessi gol in Champions di Adriano? Sono orgoglioso di essere entrato nuovamente nella storia dell'Inter". Queste le parole di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria per 1-0 contro lo Sparta Praga. "Una partita molto importante per noi e per la nostra classifica, anche se manca ancora un punto per finire tra le prime otto, proveremo ad ottenerlo contro il Monaco a San Siro. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo - ha poi detto l'argentino - , pur concedendo qualcosa, ma essendo sempre bravi nelle distanze e nel giro palla. Nella ripresa loro ci hanno messo un po' più in difficoltà, ma alla fine siamo stati bravi a gestire e portare a casa la vittoria. Dobbiamo forse chiudere prima le partite - ha aggiunto ancora -, un aspetto sul quale migliorare perché è capitato di aver perso alcuni punti per strada importanti per il nostro percorso. Il periodo di digiuno dal gol? Io lavoro ogni giorno al massimo, per la squadra e per i compagni. Quando il gol arriva sicuramente la prestazione è più completa, vado a casa contento".

© RIPRODUZIONE RISERVATA