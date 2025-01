Inzaghi: “Ecco qual è il nostro segreto". Frattesi: "Felicissimo di essere all'Inter"

Lecce-Inter, le dichiarazioni di Inzaghi

"Abbiamo avuto un approccio da grande squadra. Ho fatto i complimenti a tutti perché non era semplice. Mercoledì siamo tornati all'alba da Praga e abbiamo organizzato in due giorni una partita seria. Il Lecce è venuto a prenderci con tanta gamba e siamo stati molti bravi tecnicamente, poi ci hanno annullato due gol di mezzo centimetro. Dobbiamo continuare così, sapendo che in ogni partita ci possono essere difficoltà. Ormai è da cinque mesi che giochiamo tre partite alla settimana e non cambierà. Ho bisogno di tutti" - ha spiegato Simone Inzaghi a Sky Sport. Su Frattesi: "Lui, Carlos Augusto e Asllani sono il nostro segreto. Senza di loro non avremmo conquistato la seconda stella. Nelle partite in cui hanno dovuto sostituire gli altri non si è sentita la mancanza dei titolari. Con Davide ho un ottimo rapporto e sa quanto è importante. Mercoledì ha fatto benissimo, stasera ha fatto una grande gara e deve continuare così". Sulle tante soluzioni a centrocampo: "Danno tutti grande disponibilità, questa stagione abbiamo dovuto fare tante volte a meno di Calhanoglu, ma Asllani ha fatto bene. Questa volta ho scelto Zielinski. Sono grandi palleggiatori, ma si applicano anche in fase difensiva. L'ultimo gol in trasferta lo abbiamo preso a Udine a settembre. Ho sempre avuto la fortuna di lavorare in società dove ho avuto carta bianca. Cosa mi preoccupa di più del Napoli? Loro e l'Atalanta stanno facendo cose straordinarie come noi. Paura nessuna, tanto rispetto per queste due squadre con due ottimi tecnici. Lo avevo detto a luglio che sarebbe stato aperto il campionato".