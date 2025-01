Nico Paz ha stregato mezza Europa: l’Inter non lo molla

Sta assumendo sempre più i contorni di un intrigo internazionale il futuro di Nico Paz . Il talento argentino sta, letteralmente, facendo impazzire mezza Europa. Classe sopraffina e giocate da top player che non sono passate affatto inosservate. Tanto che sono in parecchi a volerselo accaparrare in vista della prossima stagione. L’ultimo club in ordine di tempo ad aver messo gli occhi sul fantasista classe 2004 è stato l’ Arsenal , che ha inviato un proprio emissario sabato scorso al Sinigaglia per visionarlo dal vivo in occasione della sfida contro l’Atalanta. Partita in cui - manco a dirlo - Nico ha incantato, segnando pure il suo quinto gol in campionato. Mica male come biglietto da visita. Occhio ai Gunners quindi, anche se la squadra più attiva nella corsa a Paz resta l’ Inter che ha alzato il pressing da ormai un paio di mesi come svelato da Tuttosport a Novembre. Un feeling da non sottovalutare grazie anche a un assist-man speciale: il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti , che vanta una grande amicizia col papà del gioiellino nato a Tenerife. Pupi e Pablo Paz , infatti, hanno giocato insieme per anni nella nazionale argentina, condividendo anche l’avventura al Mondiale di Francia ‘98.

L'Inter punta su Zanetti per convincere Nico Paz

Proprio Zanetti venerdì sera è stato avvistato a cena in uno dei suoi ristoranti milanesi (il Gaucho) insieme a Paz Senior, oltre ad altri due ex campioni argentini come Walter Samuel e Nicolas Burdisso. Un incontro immortalato sui social e che ha infiammato la fantasia dei tifosi nerazzurri. Con tanto di plebiscito da parte del popolo interista che ha tempestato di messaggi sul proprio profilo Instagram lo storico numero 4 nerazzurro e già sogna ad occhi aperti l’arrivo di Nico a Milano in estate. Missione possibile visto che il dt Piero Ausilio è entrato in azione da tempo. Galeotto prima di Natale un evento benefico organizzato dalla Fundacion Pupi durante il quale l’uomo mercato interista ha potuto conoscere e intrattenersi col classe 2004. La classica chiacchierata conoscitiva che potrebbe sfociare in un’operazione a fine campionato. Un passo alla volta.

Nico Paz tra Real Madrid e Como

Prima l’Inter attende di capire quale sarà l’interlocutore con cui trattare. Il Real Madrid, infatti, vanta il 50% sulla vendita e l’opzione di recompra a 12 milioni. Difficile che non la eserciti, anche se i Blancos sono pieni di elementi sulla trequarti e Paz rischia di essere di troppo. Il Como, invece, vorrebbe cancellarla in fretta, pagando subito 15 milioni dopo i 6 già spesi ad agosto. Una mossa volta a diventare gli unici proprietari del cartellino del trequartista. Lavori in corso. Dovesse diventare al 100% della società dei fratelli Hartono la pista Paz per i nerazzurri potrebbe complicarsi, date le grandi ambizioni che nutrono sul Lago e l’obiettivo dichiarato di provare ad arrivare in Europa nella prossima stagione. Missione che sarebbe più semplice con Paz in rosa.