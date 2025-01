Inzaghi: "Fuori dalla Champions squadre con un budget migliore dell'Inter"

MILANO - "Qual è la differenza tra un pareggio e una vittoria contro il Monaco? Non possiamo fare calcoli dopo un ottimo percorso . Manca un ultimo passo e vorremmo farlo contro il Monaco che è un ottimo avversario, che ha giocatori offensivi ottimi e gioca un calcio all'attacco e ben organizzato. Abbiamo grande rispetto per il Monaco". Inizia così la conferenza stampa del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia dell' ultimo impegno nel super girone di Champions League , con i nerazzurri già certi della qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza passare per i play-off: "Turnover? Non ho ancora riguardato l'allenamento di oggi. Qualcosa cambierò come ho sempre fatto, ma vedremo perché ho diversi dubbi e c'è qualche giocatore assente come Acerbi, Calhanoglu e Correa . Taremi ha avuto un problema a Lecce e si è allenato a parte, ma spero di recuperarlo. Farò valutazioni. La Champions è un obiettivo o un sogno? Sappiamo il percorso e sappiamo le difficoltà degli ultimi tre anni e mezzo. Abbiamo lavorato tanto e la società non mi ha mai fatto mancare nulla, perdendo dei giocatori e acquistandone altri. Vogliamo andare avanti in Champions e siamo a un passo dalle prime otto, cosa che non era scontata visto che resteranno fuori squadre con budget più importanti del nostro . Mi sorprende il livello medio delle squadre francesi in questa Champions? Mi aspettavo Monaco, Lille e Psg protagoniste perché il calcio francese è molto fisico. Sta facendo molto bene anche il Brest. La Ligue 1 ha molti talenti da vedere così come il Monaco. Come mai in Champions League vinciamo quasi sempre 1-0? Abbiamo fatto queste sette partite in Champions con una grandissima concentrazione . Abbiamo segnato meno, è vero, ma abbiamo anche preso un solo gol in un'azione particolare. La squadra è sempre rimasta aggressiva e determinata come richiedono queste sfide".

Su Arnautovic, Calhanoglu, Bisseck e Buchanan

"In questo momento i miei attaccanti a disposizione possono giocare con l'altro senza problemi, l'ho fatto vedere durante l'anno. Non ho ancora scelto chi giocherà col Monaco, Arnautovic si è allenato molto bene, così come Thuram e Lautaro hanno recuperato la fatica. Penserò solo al Monaco. Come sta Calhanoglu? Per il Monaco non è convocato, ma sta lavorando bene come Acerbi e Correa. Vedremo nei prossimi due giorni se potremo averli per domenica, c'è fiducia ma aspettiamo. Bisseck da centrale è una soluzione? Può farlo, ce l'ha dimostrato nella partita da titolare e anche a Lecce quando è subentrato. Sta crescendo, ma ha le qualità per fare questo ruolo. Vero che stiamo aspettando Acerbi e abbiamo De Vrij in quel ruolo. Un innesto in caso di partenza di Palacios e Buchanan? Il mercato in questo momento non è un mio problema. So che Palacios può partire, sta lavorando molto bene ed è in crescita in questi cinque mesi. Ha tante richieste e probabilmente andrà a giocare da qualche parte. Io però mi concentro sul campo, sapendo che nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che mi ha limitato nel turnover. Temo gli esiti dell'indagine della Procura Federale? Sono molto tranquillo e ho chiarito la mia posizione nelle sedi opportune. Non mi va di dilungarmi anche in vista di una partita importante", ha concluso Simone Inzaghi.