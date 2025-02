Inzaghi furioso dopo Milan-Inter: “Rigore clamoroso su Thuram non dato" © .

Inzaghi: "Su episodi Inter..."

Sull'episodio Pavlovic-Thuram è duro Simone Inzaghi: "Non mi va di parlarne perché è un discorso ampio, però veniamo dal Bologna a Riad nella finale. Io non me ne ero accorto in campo, ma l'ho rivista dopo. Non capisco quale sono le direttive. Ci sta l'arbitro che era coperto, ma chi sta seduto non può chiamare l'arbtiro. Sbagliano tutti, ma alla quarta quinta occasioni, dopo che ho visto trasmissioni di giurisprudenza sugli episodi dell'Inter, Inizio ad arrabbiarmi".

"Zalewski ci darà una mano"

Inzaghi conclude: "C'è sempre un avversario davanti. Abbiamo avuto la partita in mano, nei 95' avremmo meritato più del pari. Però recuperi al 93', è un derby, recuperiamo e andiamo avanti lavorando a testa bassa. Zalewski è entrato bene, un ragazzo di qualità. Sono contento che è a disposizione, è un giocatore che ci darà una mano".

"Su Acerbi cono fiducioso"

In conferenza stampa Inzaghi torna ancora sul rigore non concesso: "L'episodio su Thuram? E' un brutto episodio, ultimamente sta capitando spesso ed è un periodo così. Ma non voglio trovare alibi. Sono 5-6 episodi su cui bisogna andare oltre, me è anche giusto dire che Milan e Inter hanno fatto un ottimo derby. Noi siamo rimasti lì, lucidi e anche se abbiamo pareggiato al 92' era una partita da vincere". Poi chiosa: "Zalewski è entrato bene, è un giocatore con caratteristiche che ci mancavano. Usa entrambi i piedi, si è inserito molto bene e ci darà una grande mano. Acerbi ha lavorato bene, mancano quattro giorni a Firenze ma sono fiducioso".