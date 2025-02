Inter, sconfitta pesante e Napoli nel destino: i numeri parlano chiaro

Un altro recupero fatale per l' Inter. Dopo quello contro il Bologna del 2022, è arrivato al Franchi un altro ko che fa perdere terreno e certezze dalla capolista Napoli. Un Napoli nel destino per quanto riguarda questa sconfitta contro la Fiorentina , perché oltre a lasciare davanti gli azzurri in questa stagione, ci sono alcune assonanze con i risultati del passato. Il 3-0 firmato Ranieri e Kean (doppietta) consente alla Viola di continuare a correre in zona Champions e di mettere i nerazzurri in difficoltà in questa parte della stagione. Un ko inaspettato per come è arrivato con un'Inter in difficoltà e senza spunti. Aspetto che, negli ultimi anni, si è visto difficilmente.

Inter, Napoli nel destino: lo dicono i numeri

Proprio così. Nel destino dell'Inter c'è sempre il Napoli perché i nerazzurri non perdevano con un 3-0 in trasferta dal 2 dicembre 2016 sul campo dei partenopei e con Pioli in panchina. E per tornare più in generale non perdeva una partita di Serie A con almeno tre gol di scarto dal 19 maggio 2019, quando subì un pesante 4-1 ancora contro gli azzurri. Ultimo ma non meno importante è il dato sulla casella zero nei gol segnati, particolare e raro visto il rullino di marcia in queste ultime annate. Un anno fa, come riportato da Opta, fu il Sassuolo a infliggere una sconfitta all'Inter senza subire gol: 1-0 nel 4 maggio del 2024. Insomma, quella di Firenze è stata una battuta d'arresto