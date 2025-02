Inter, Lautaro anti-crisi. Ma quanto soffre contro le grandi!

Dopo le analisi - il crollo del Franchi è il black out di una notte o un principio di crisi? -, i mea culpa di Simone Inzaghi e i richiami alla responsabilità dei giocatori, adesso l'Inter ha bisogno di aggrapparsi alle sue certezze per ripartire, cancellare la trasferta di Firenze e battere la Fiorentina domani sera a San Siro per tenere il passo del Napoli, che questa sera ospita l'Udinese (e nessuno ad Appiano Gentile si aspetta un regalo dal Maradona). In questo 2025 l'Inter ha trovato finora soprattutto un uomo a cui affidarsi, il suo capitano, tornato a dialogare con la porta avversaria dopo una seconda metà di 2024 assai complicata.

Lautaro Martinez nel nuovo anno, fra Serie A, Champions League e Supercoppa italia-na, ha già messo insieme 8 gol in 10 partite. Contro i viola non è stato né pericoloso (se non per un tiro a inizio partita, ben respinto da De Gea), né sufficiente, seppur meno peggio di altri suoi compagni. Anche contro il Milan, domenica scorsa, non era riuscito a pungere, però a differenza di altri giocatori nerazzurri, l'argentino sembra tornato ai suoi livelli di rendimento, non solo realizzativi. Pure la condizione fisica è finalmente buona dopo un autunno vissuto in affanno per le scorie di un'estate intensa con poche vacanze e pochissima preparazione.

Adesso l'Inter sa di poter contare sul Toro (quasi) al top e, vista la traballante situazione psicologica del gruppo di Inzaghi, la speranza è che l'argentinosi prenda sulle spalle la squadra, da buon capitano.

Gia in altre circostanze, Lautaro aveva richiamato i compagni alla massima attenzione e c'è da credere che lo farà anche in questi giorni. Piuttosto, però, anche Lautaro dovrà fare uno step in avanti. Il numero 10 dell'Inter, arrivato a 144 gol in nerazzurro (sesto bomber di sempre del club) e finito nel mirino dell'Arsenal (secondo alcuni media inglesi, i Gunners sarebbero pronti a offrire 120 milioni in estate) convive infatti con un problema di gol contro le big del nostro campionato.