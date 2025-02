Ordigni esplosivi contro la polizia: Daspo di un anno ai tifosi dell'Inter

Non potranno accedere agli impianti sportivi per un anno otto tifosi interisti raggiunti dai Daspo emessi dal questore di Lecce perché ritenuti responsabili di "condotte violente e pericolose che hanno messo in pericolo sia l'incolumità fisica delle forze dell'ordine sia la sicurezza pubblica". I fatti risalgono allo scorso 26 gennaio, al termine della partita di calcio Lecce-Inter, quando i tifosi della squadra ospite vennero scortati dalle forze dell'ordine verso la via di deflusso più immediata per raggiungere l'aeroporto di Brindisi, in modo da evitare eventuali contatti e scontri con la tifoseria locale.