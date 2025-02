È l’Inter, ma sembra sempre di più la Juve: i piani di Oaktree

La strada scelta dall'Inter

Quella però è l’unica strada possibile per garantire competitività, creazione del patrimonio e avere stabilità finanziaria e l’Inter ha iniziato a batterla con forza sbloccando il dossier San Siro (dove presto è attesa l’offerta vincolante dei club al Comune per l’impianto e l’area circostante), mentre per quanto riguarda l’Under 23 tutti i tasselli stanno rapidamente andando a posto per farsi trovare pronti quando la Federcalcio chiederà ai club interessati tutta la documentazione necessaria per occupare eventuali slot lasciati liberi in Serie C. In tal senso il problema più importante - quello legato allo stadio - è stato risolto grazie alla “joint-venture” con il Monza sancita dal prestito di Palacios.