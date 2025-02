Thuram, come sta: le condizioni in vista di Juve-Inter e il precedente

Le condizioni di Marcus Thuram e di Marko Arnautovic sono in miglioramento, motivo per cui esiste un certo ottimismo sulla disponibilità di entrambi per la partita contro la Juventus. Tutte e due gli attaccanti ieri, come da programma, hanno lavorato a parte, ma quest’oggi, qualora dovessero essere confermate le sensazioni positive sui loro progressi , torneranno ad allenarsi in parte col gruppo.

Gli accertamenti a cui si è sottoposto mercoledì Thuram, dopo aver chiesto la sostituzione contro la Fiorentina per una contusione alla caviglia sinistra, non hanno evidenziato lesioni. Sostanzialmente si tratta di una botta, per cui tutto dipenderà dalla soglia di dolore del calciatore, un particolare chiaramente soggettivo, ma vista l’importanza della gara (e di "Tikus" nel gioco di Inzaghi) tutto porta a credere che il figlio d’arte – visto anche che stavolta il calendario in tal senso sorride all’Inter, con zero gare infrasettimanali e l’impegno col Genoa fissato per sabato 22 febbraio – stringerà i denti e partirà titolare nel derby d’Italia.



Per capirci, Lautaro Martinez nell’anno del Mondiale ha giocato più volte con infiltrazioni, sicuramente percepiva del fastidio, ma questo non gli aveva impedito comunque di essere il condottiero sul verde degli attuali campioni d’Italia. Normalmente lo staff medico interista non rischia mai alcunché, con le decisioni tra l’altro che vengono anche prese ascoltando gli stessi calciatori, ma puntare eventualmente su Thuram dal 1’in questo caso non sembrerebbe comunque una forzatura (anche perché poi qualora il calciatore avvertisse dei problemi potrebbe essere cambiato dal suo tecnico, cosa non certa qualora entrasse a partita in corso se l’Inter avesse terminato sostituzioni e slot a disposizione).