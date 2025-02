“Ingiocabili”, “Siamo troppo forti”: la consapevolezza di Mkhitaryan si sgretola…

A Dazn invece l'analisi di Mkhitaryan: "Lautaro arrabbiato al 90°? Normale, siamo una squadra che vuole vincere: lo capiamo, eravamo arrabbiati anche noi, specie dopo un primo tempo dove abbiamo creato tantissimo senza sfruttare le occasioni avute. Secondo me nella ripresa la Juve è migliorata nel modo di giocare: il fatto è che dopo il primo tempo avevamo tanta fiducia perché stavamo giocando benissimo e questo ci ha disturbato , ci ha fatto male nel senso che nella ripresa abbiamo concesso un po' troppo e non dovevamo. Il calcio è così: se non sfrutti le occasioni, paghi. Adagiati sulla nostra bellezza? Parlo per me stesso: magari il problema è rappresentato dal fatto che siamo consapevoli di essere troppo forti e ogni tanto ci rilassiamo eccessivamente. Questo ci fa entrare nelle partite non concentrati, non focalizzati, pensando di vincere la gara: stiamo pagando questo. Non credo ci siano mancanze fisiche, tattiche e tecniche: credo che essendo troppo forti questa cosa ci disturba. Napoli? Prima dobbiamo essere pronti il Genoa, poi la Lazio in Coppa Italia e solo dopo ci penseremo".

Mkhitaryan ha proseguito in sala stampa: "Difficoltà negli scontri diretti? Difficile rispondere perché è difficile anche per noi. Siamo fiduciosi, lavoriamo tanto per imparare e migliorare: proveremo a vincere le partite che restano". Dopo la vittoria in Champions contro il Monaco il centrocampista nerazzurro definì l'Inter 'ingiocabile', ma non fa marcia indietro nonostante gli ultimi risultati: "Continuerò ad usarla sempre come parola: ho grande fiducia nei miei compagni di squadra e nel modo in cui giochiamo. Anche nel primo tempo con la Juve siamo stati ingiocabili: avremmo potuto segnare almeno 2-3 gol, non lo abbiamo fatto e ne abbiamo pagate le conseguenze. I nostri obiettivi non cambiano, lottiamo per lo Scudetto e per vincere titoli. Non è che perché abbiam perso una sfida dobbiamo dire di non essere favoriti, anzi questo deve farci assumere le nostre responsabilità. Calo di tensione per il pari del Napoli con la Lazio? No, non seguiamo i nostri avversari: siamo focalizzati sulle nostre partite e sul nostro gioco. Non siamo stati sufficientemente lucidi, ora però dobbiamo imparare e migliorare perché siamo in grado di fare meglio e vincere i nostri match".