"Vi abbiamo lasciato con le pezze": Inzaghi senza punti e pantaloni

Inter, Inzaghi senza punti e... pantaloni

Un Inzaghi esagitato, spesso fuori l’area di competenza a ridosso della panchina, ha provato a dare la carica ai suoi. Evidentemente un movimento scomposto di troppo per il tecnico nerazzurro, che termina la gara con i pantaloni rotti nell’interno coscia sinistro, proprio poco sotto al gluteo. Il video ripreso dalla tribuna ha subito fatto il giro dei social, e non sono mancati i commenti dai tifosi bianconeri. C'è chi scrive il classico "Spiaze", chi invece sottolinea che "avrebbe meritato il giallo dal primo minuto, non era mai nella sua area tecnica". Inevitabilmente tanti i commenti con scritto "Vi abbiamo lasciato con le pezze", chi invece scherza e scrive "Per la rabbia si è trasformata in Hulk". Una serata difficile per Inzaghi e... per i suoi pantaloni.