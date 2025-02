Inter sotto esame, stavolta Marotta ha sbagliato: il peccato più grande

Inter, da Riad a Torino: quanti backout

L’ammissione fatta da Henrikh Mkhitaryan dopo la sconfitta con la Juventus magari a qualcuno in società non sarà piaciuta ma ha fatto capire qual è il pensiero di molti all’interno dello spogliatoio: "Magari il problema è che, sapendo di essere molto forti, ci rilassiamo troppo ed entriamo in campo non concentrati, pensiamo di vincere le partite e alla fine invece paghiamo - ha sottolineato l’armeno -. Non ci sono mancanze fisiche o tecniche, forse è il fatto di essere forti che ci disturba: anche nel primo tempo con la Juve siamo stati “ingiocabili”, avremmo potuto segnare due-tre gol minimo". A essere narcisisti ci si scotta, nella vita e pure nello sport, difatti l’Inter ha regalato un tempo (il secondo e con esso il trofeo) al Milan in Supercoppa, un tempo - stavolta il primo - sempre al Milan nel derby di campionato, un tempo (il secondo - l’importante è saper differenziare...) alla Juve l’altra sera e, come se non bastasse, ha regalato una partita intera alla Fiorentina nel recupero di campionato. Blackout che mostrano come l’Inter - per dirla alla Conte - all’interno della partita non riesca a fiutare il pericolo. Oppure, ancora peggio, abbia scelto di concentrare ogni energia sulla campagna europea e viva il campionato come una pratica da poter svolgere azionando il pilota automatico, magari nella speranza di vincerlo ugualmente. Non è dato a sapersi invece se questi cali di concentrazione siano figli di una carenza di energie: certo è che è stato singolare vedere a Torino finire in panchina Bastoni e Dimarco dopo un’ora (tra l’altro il centrale è apparso sorpreso al momento della sostituzione), in tal senso - come sottolineato - certo non aiuta nei tempi di recupero l’età media molto alta della squadra.