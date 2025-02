Inzaghi, il piano sbanca Conte: turnover prima del Maradona, zero squalifiche e...

MILANO - Simone Inzaghi , parlando alla squadra, ha stuzzicato l’orgoglio dei giocatori: non è possibile che un’ Inter spesso “ingiocabile” (il copyright è di Mkhitaryan ) non abbia ancora vinto con Milan, Juventus e Napoli . Le cartucce con le prime due sono state sparate, ma all’appello manca l’appuntamento più importante, quello del “Maradona” anche perché - dopo tutto - proprio il Napoli è la più seria candidata accreditata a strappare lo scudetto dalle maglie nerazzurre. Inzaghi - che un campionato fa contro le tre grandi più l’ Atalanta di punti ne aveva conquistati 20 (oggi siamo a 6 in altrettante partite) - ritiene che sbancare il Maradona possa essere volano per rimettere un po’ tutto a posto: dare un colpo alle certezze degli avversari e restituirle a un’Inter che ultimamente anche all’interno delle singole partite presenta importanti alti e bassi. Nell’ultimo campionato lo 0-3 del Maradona (3 dicembre, reti di Calhanoglu , Barella e Thuram ) fu uno schiaffo alla concorrenza per il modo in cui arrivò quella vittoria, ovvero con un dominio totale dell’avversario.

Inzaghi male con le big

Quest’anno l’Inter contro le grandi non è più riuscita a sprigionare una simile forza d’urto (il 4-0 agostano all’Atalanta arrivò a mercato aperto, con gli avversari zeppi di riserve) e questo può essere molla per fare l’impresa a Napoli. La sconfitta di Torino ha toccato nel profondo l’orgoglio dei giocatori e pure la reazione di allenatore e dirigenti è stata guidata proprio dall’intenzione di far sì che la frustrazione diventi cemento per una grande prestazione nella notte che può segnare la corsa scudetto (si giocherà sabato 1 marzo alle 18 - ipotesi più probabile - oppure domenica 2 alle 20.45: l’ufficialità dopo gli euro-sorteggi di domani). Però, al di là del lavoro in atto sulla psicologia del gruppo ci sono alcuni accorgimenti già messi in atto da Inzaghi per presentarsi in smoking al Maradona. Da gestire - e possibilmente vincere - si sono le prossime due gare, entrambe a San Siro, con Genoa e Lazio in Coppa Italia.