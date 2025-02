Inter, infortunio delicato per un titolarissimo! Frattura e un solo sostituto

Sommer sempre in campo

Nonostante le tante partite tra Serie A, Champions League e altre competizioni, Inzaghi si è sempre fidato di Sommer per la porta. Non ha mai dato chance a Martinez in campionato e lo ha schierato soltanto in Coppa Italia contro l'Udinese, dove si è messo in mostra e ha collezionato anche un clean sheet. Il titolare svizzero sta vivendo la stagione tra alti e bassi, con qualche parata importante e anche qualche errore. Nonostante questo, l'allenatore nerazzurro non ha mai avuto dubbi e infatti il numero 1 ha collezionato ben 3150 minuti in stagione. Ora il tecnico dovrà affrontare anche questo imprevisto, con la sfida contro il Napoli che è sempre più vicina.