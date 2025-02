Diretta Inter-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SEGUI INTER-GENOA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Inter-Genoa: diretta tv e streaming

Inter-Genoa, gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Calligaris, De Vrij, Bisseck, Darmian, Zalewski, Calhanoglu, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic.

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Onana, Masini; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Sommariva, Siegrest, Norton-Cuffy, Sabelli, Matturro, Ekhator, Malinovskyi, Venturino, Ekuban, Messias, Cuenca, Cornet.

ARBITRO: Piccinini di Forlì. ASSISTENTI: Cecconi-Vecchi. IV UFFICIALE: Arena. VAR: Serra. ASS. VAR: Chiffi.