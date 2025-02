Inzaghi: "La Juve ci è servita. Non ci hanno capito, abbiamo sempre..."

Inter, Inzaghi e la sconfitta con la Juve

Il tecnico nerazzurro riparte dal ko contro la Juve: "Tutte le sconfitte fanno male: per come è andata, quella contro la Juventus è stata una brutta sconfitta, ma ci tornerà utile per migliorarci. Se ho paura abbiano capito l'Inter visti i 3 ko in 40 giorni? No, non ancora: se andiamo ad analizzare queste sconfitte la mia squadra ha sempre creato tantissime occasioni da gol. Poi va analizzato l'avversario che si ha di fronte, e che alcune partite non si vincono per una questione di centimetri: anzi, certe volte si finisce per perderle. Umiltà e cattiveria questa Inter le ha sempre avute: da 3 anni e mezzo i ragazzi lo dimostrano, andando oltre i propri limiti e cercando di andare il più avanti possibile in ogni competizione. Chiaramente le partite vengono condizionate dagli episodi, soprattutto i big match in cui serve essere perfetti. Nell'ultimo periodo non sempre lo siamo stati, come dimostrato anche con la Juve".

Ma come invertire la rotta negli scontri diretti? "Lavorando di più e meglio sui dettagli. Rispetto all'anno scorso l'andamento negli scontri diretti è stato inferiore, ma a parte il derby di andata giocato a settembre la mia squadra ha sempre disputato ottime partite. Solo 2 punti contro Juve e Milan? Va invertita la tendenza, cercando di fare meglio. Ma ripeto, in queste sfide abbiamo creato tanto, perciò sono tranquillo". E a proposito di big match...