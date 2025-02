Sommer, il messaggio post operazione scatena Dumfries: "Per favore non..."

Sommer ha dovuto fermarsi per un problema alla mano occorso in allenamento. Il portiere dell' Inter , dunque, dovrà stare fuori almeno un mese e saltare diverse partite importanti, come quella contro il Napoli di sabato 1 marzo alle 18:00. I riflettori ora sono tutti puntati su Josep Martinez , quasi un oggetto misterioso visti i 90' appena in campo, e contro il Genoa sarà il suo esordio in A con la maglia nerazzurra. Al di là di questo, però, c'è da sottolineare anche il messaggio mandato dallo svizzero post operazione.

Sommer, il messaggio social

Yann Sommer è stato operato alla mano per ridurre la frattura. Il portiere svizzero dovrà iniziare la riabilitazione per cercare di recuperare quanto prima e torna in campo per dare un aiuto in più ai compagni. L'estremo difensore ha voluto rassicurare tutti sui social: "Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l'ora di tornare in campo".

Inoltre ha voluto anche mandare un messaggio a tifosi e compagni in vista della gara contro il Genoa: "Incrociamo tutte le dita per la partita di questa sera. Forza Inter!". E al post ha risposto in maniera ironica Dumfries: "Per favore non incrociare le dita fratello lascialo riposare".