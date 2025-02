Inzaghi: "Frattesi con la Lazio, ci spero. Primi ora non conta tanto"

MILANO - La zampata di testa di Lautaro Martinez stende il Genoa riportando l'Inter momentaneamente in testa alla classifica. Molta soddisfazione per Simone Inzaghi nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo anzitutto fare i complimenti a loro e a Vieira. Hanno fatto un’ottima partita, ma non sono rimasto sorpreso. Ai miei ragazzi devo fare un plauso: era la 37ª partita, a cui ci sono da aggiungere quelle con le nazionali. Sono stati determinati, non era semplice con un avversario di valore: le partite non sono mai semplici in Serie A, siamo partiti bene e poi abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo stati lucidi. Abbiamo concesso un tiro su cui è stato bravo Martinez, abbiamo preso l’ennesimo palo ed è stato bravo anche il loro portiere. Sono contento e avrei detto le stesse cose anche senza vittoria”.