Mkhitaryan graziato per il fallo su Miretti: doveva saltare il Napoli

MILANO - In attesa del match del Napoli l 'Inter si gode il primato in classifica entrando in una settimana chiave per la sua stagione che culminerà sabato prossimo al Diego Armando Maradona contro il Napoli . La squadra di Simone Inzaghi , infortunati a parte, arriva a ranghi completi ma con polemiche dopo un episodio nel successo casalingo contro il Genoa che avrebbe privato l'allenatore nerazzurro di una pedina chiave del suo centrocampo.

Mancato giallo a Mkhitaryan: avrebbe saltato il Napoli

L'Inter entrava nel match di sabato contro il Grifone con 3 giocatori diffidati e tra questi c'era Henrikh Mkhitaryan protagonista di un intervento non punito ad inizio del secondo tempo dal direttore di gara. L'armeno perde palla sulla tre quarti del Genoa, nel cercare di rimediare all'errore e fermare la ripartenza degli avversari commette fallo da dietro su Miretti in quella che è la classica situazione di interruzione di una potenziale azione d'attacco. Nessuna sanzione però da parte del signor Piccinini e quindi l'ex Roma graziato per il big match di sabato prossimo.

Lautaro e la bestemmia impunita

Nel post-partita di sabato Lautaro Martinez è tornato a parlare del "caso bestemmia" dopo il ko a Torino contro la Juventus, il giocatore argentino non è stato sanzionato e ha spiegato che: "Dopo quello che è successo dopo la Juve, con tutte le telecamere: non ho mai bestemmiato, mi dà molto fastidio. Cerco di imparare e trasmettere rispetto anche ai miei figli: non lo accetto, mi ha dato molto fastidio. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono, sono tranquillissimo con me stesso".