Inzaghi: "Arnautovic lì per un motivo. In due hanno stretto i denti"

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria, con conseguente passaggio del turno, in Coppa Italia contro la Lazio decisa dalle reti di Arnautovic e Calhanoglu su rigore. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Abbiamo fatto una grande gara, contro un avversario di assoluto valore. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma non ci siamo mai disuniti e siamo stato bravi a sbloccarla con il gran gol di Arnautovic. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per questa maglia. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore".

Le parole di Inzaghi

"Doppio derby? Ci penseremo ad aprile. Abbiamo tante partite ravvicinate, in questo momento siamo in emergenza sugli esterni: abbiamo fuori Zalewski e Carlos Augusto e stasera si è fermato Darmian. Dobbiamo pensare partita dopo partite, questa sera la prima di 6 in 20 giorni. Sappiamo quello che ci aspetta: ho avuto tante risposte importanti e ho giocatori non al meglio che stasera non si sono tirati indietro. Frattesi e Taremi avevano problemi, ma hanno giocato senza battere ciglio:volevano aiutare la squadra. Hanno giocato dopo aver preso gli antidolorifici ma non si sono tirati indietro". Poi su Arnautovic e Martinez ha concluso così: "Stamattina abbiamo fatto le palle inattive e, se la Lazio teneva giocatori alti, doveva uscire e così è stato. Sappiamo delle qualità balistiche che ha, l'abbiamo messo lì apposta. Martinez è un ottimo portiere, l'anno scorso aveva fatto un grandissimo campionato col Genoa. Davanti ha Sommer che sta facendo benissimo, ho pensato che la Coppa Italia sarebbe stata sua. Lavora in silenzio e sono contentissimo di lui".

Le dichiarazioni di Arnautovic e Zielinski

"È un gol che vale tanto, quanto vale per l'Inter vale anche per me. È importante aver vinto, volevamo passare e siamo contenti. La partita contro il Napoli di sabato? Andiamo per vincere, come sempre. Sappiamo di essere una squadra forte, il Napoli è da rispettare perché anche loro sono forti. Adesso non pensiamo alla semifinale contro il Milan ma a sabato, e poi guardiamo partita per partita". Così l'attaccante austriaco Marko Arnautovic ai microfoni di Canale 5 dopo la vittoria dell'Inter per 2-0 contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. "Abbiamo una grande squadra, chi gioca meno deve dimostrare di essere sempre a disposizione - ha aggiunto il centrocampista polacco Piotr Zielinski -. Sono contento perché abbiamo fatto un'ottima partita e siamo passati, che è quello che volevamo. Contro il Napoli sarà una gara speciale, spero che vinciamo noi ma vanno rispettati, sarà importante ma non decisiva".

Così Inzaghi nel pre-gara

"Felice delle parole della dirigenza nerazzurra? Sto molto bene all'Inter, c'è grande sintonia tra tutti i reparti, poi chiaramente ci sono dei risultati sportivi da raggiungere, in questa stagione sono tutti in ballo ma le parole dette dal direttore e dal presidente mi fanno felice''. Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi a Mediaset nel pre-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. ''Che rischi ci sono contro la Lazio? Ci teniamo ma sappiamo di incontrare una squadra di assoluto valore e dovremo fare una gara importante. Come si fa a gestire l'impegno continuo di giocare ogni tre giorni? Adesso comincerà un bel tour de force, sei partite in 20 giorni e ci sarà da cambiare cercando di recuperare i giocatori. Purtroppo stasera ci mancano Thuram, Carlos Augusto e Zalewski che ci avrebbero dato un aiuto in più nelle rotazioni. Stuzzicato dalla possibilità del derby in semifinale? Quello è il nostro obiettivo, siamo ai quarti, giochiamo in casa e vogliamo fare una grande gara", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.