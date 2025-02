Lautaro e la presunta bestemmia: Chiné indaga e il bomber dell'Inter gioca

Indagine Lautaro: il Napoli spera

Invece Chiné ha iniziato a indagare sulla base della prova tv. Ma si è preso il suo tempo e, intanto, Lautaro ha giocato contro il Genoa, decidendo la sfida con un suo gol. In teoria era quella la partita che avrebbe dovuto saltare se Chiné fosse stato più veloce. E questo fa imbufalire i tifosi genoani. Nel frattempo quelli del Napoli sperano che la sentenza arrivi nei prossimi due giorni, così da togliere il bomber all'Inter nello scontro diretto, ma sanno che difficilmente sarà così e, qualora Chiné richiedesse la condanna per Lautaro, sarebbe per fargli saltare la sfida con il Monza. Comunque vada, la tempistica condiziona il campionato e tutti si chiedono: ma non avevano detto che la Giustizia Sportiva deve essere soprattutto veloce?