Thuram recupera, Darmian out: Inter, le ultime verso la sfida al Napoli

Una buona e una cattiva notizia in casa Inter verso il big match di sabato contro il Napoli . Simone Inzaghi recupera una pedina importantissima per la sfida del Maradona, ma perde anche un tassello. Marcus Thuram torna a disposizione del tecnico nerazzurro, che però dovrà fare a meno Matteo Darmian dopo l'infortunio rimediato nel quarto di finale Coppa Italia vinto contro la Lazio .

Inter, verso Napoli: Thuram ok, Darmian ko

Thuram recuperato: è questa la buona notizia per i nerazzurri secondo quanto riferito da Sky Sport. L'attaccante francese si era fatto male alla caviglia durante Inter-Fiorentina, lasciando il campo dopo appena 28'. Uno scampolo di gara all'Allianz Stadium contro la Juve nonostante fosse evidentemente zoppicante, a seguire riposo assoluto. Dopo sessioni di allenamento specifiche, nella seduta odierna Thuram è tornato in gruppo e dunque sarà a completa disposizione per la sfida ad alta quota con il Napoli.

Chi sicuramente non ci sarà invece è Darmian: il jolly difensivo ha lasciato il campo durante Inter-Lazio di Coppa Italia, sottoponendosi "ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". L'assenza di Darmian si aggiunge a quelle più che probabili di Carlos Augusto e Zalewski.