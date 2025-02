Napoli-Inter, match scudetto su Dazn. E in app tutto sui nerazzurri

Napoli-Inter è una gara dal sapore scudetto, le due squadre, separate in classifica da un solo punto, combatteranno per il tanto ambito titolo da capolista. La telecronaca del match sarà affidata alla voce di Pierluigi Pardo , con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni . Nel pre e post-partita, Diletta Leotta e Ciro Ferrara accompagneranno i tifosi con aggiornamenti e analisi dettagliate.

Per avvicinare i tifosi nerazzurri al big match, da oggi è disponibile in app una nuova sezione su Dazn interamente dedicata al mondo Inter. Highlights, interviste esclusive pre e post-partita che permetteranno ai tifosi di approfondire il percorso della squadra, format originali come Bordocam dove sarà possibile vivere l’azione a bordo campo. Non mancheranno rubriche speciali come Top Gol e Quella volta che, insieme ai contenuti di Inter TV, con highlights della primavera e allenamenti della prima squadra. Inoltre, sarà possibile rivivere i momenti più emozionanti della stagione con immagini e video di repertorio.

Tra i contenuti realizzati direttamente dal club, spiccano format dedicati ai protagonisti della storia nerazzurra, alle partite più memorabili e tanto altro ancora: Capitani che racconta le storie dei leader di ieri e di oggi, Throwback che riporta alla luce i match più iconici del passato. Welcome Home è invece il format dedicato ai nuovi acquisti della stagione, mentre Champions Challenge mostra le sfide tra i giocatori della squadra. Non manca l’approfondimento sui protagonisti che hanno segnato la storia dell’Inter con Brothers of the World, che ripercorre l’impatto di campioni provenienti da Paesi come Olanda, Cile e Argentina. Infine, Inter Memories che dà voce ai tifosi più celebri, che raccontano la loro passione per il club nerazzurro.