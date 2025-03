Lautaro Martinez vada fino in fondo: meglio la squalifica che essere ipocriti

Fino in fondo

Questo però smentirebbe quanto papà Lautaro ha negato urbi et orbi in diretta tv, scomodando pure i suoi splendidi bambini Nina e Theo, nati dal legame con la bellissima Agustina, oggi sua moglie. Se è sicuro di non aver bestemmiato, il capitano dell’Inter vada fino in fondo: meglio subire una squalifica - magari ritenuta ingiusta -, piuttosto che essere ipocriti, per giunta dopo aver tirato in ballo ciò che un padre ha di più caro. Post scriptum dedicato ai leoni da tastiera: il caso non è lontanamente paragonabile a quello riguardante Sinner, perché per il tennista era talmente sproporzionata la durata della squalifica rispetto al peccato commesso da consigliare una conciliazione. Lautaro, con le sfide con Milan, Juve e Napoli già archiviate, per giunta non salterebbe neanche una partitissima.