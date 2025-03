Lautaro non la fa franca, Marotta furioso: le parole sulla Procura Figc

Nelle ultime settimane il caso bestemmia-Lautaro Martinez è stato all'ordine del giorno. Il fuoriclasse dell'Inter dopo il triplice fischio del match perso contro la Juventus è finito sotto la lente d'ingrandimento per delle presunte imprecazione. Il Toro è stato pizzicato dalle telecamere, ma in un primo momento non sembrava esserci un audio di supporto per verificare le frasi proferite. Gli ispettori della Procura Figc, dopo aver avviato l'indagine e dopo aver visionato per due giorni i filmati inviati da Dazn sul post partita, hanno trovato l'audio in questione. Il ritardo ha impedito al Giudice Sportivo di intervenire e ora la punta nerazzurra potrà patteggiare. Intanto nel pre partita ne ha parlato anche Marotta.