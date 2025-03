Inzaghi va in tilt per Billing, toglie Bastoni e prende gol: "Messi centimetri"© .

Inzaghi: "Juve in lotta per lo Scudetto"

Un punto nella lotta Scudetto con Inzaghi che tiene tutti in lotta: "Siamo tutti lì, è un campionato aperto. Anche Lazio e Juve possono rientrare, ma sono fiducioso. Contro il Feyenoord avremo ancora problemi, ho grande disponibilità dai ragazzi". E in vista dell'impegno Champions: "Dimarco e Calhanoglu non stanno bene, per Dimarco non dovrebbe essere nulla di grave. Calha ha preso una ginocchiata, speriamo non sia grave come Carlos Augusto. Non credo ce la farà Carlos per Rotterdam, vediamo Dimarco. Darmian e Zalewski non ci saranno".